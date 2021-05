Eventi e manifestazioni in tutto il Molise: tutto pronto per “Turismo è Cultura”

E’ tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione regionale di “Turismo è Cultura”, che riporterà eventi e manifestazioni su tutto il territorio regionale.

L’allentamento della situazione pandemica sull’intera regione, da oggi in zona “bianca”, induce ad auspicare che i prossimi mesi possano segnare un lento ma graduale ritorno alla normalità.

In questi mesi, dove le chiusure e le forti restrizioni a qualsiasi evento o attività aperta al pubblico hanno determinato le azioni di questo Assessorato, si è continuato a lavorare con il territorio, le amministrazioni locali e le associazioni, per predisporre la stagione 2021 al pari degli altri anni.

“In questi mesi il Molise e l’Italia hanno subito grandi limitazioni per la grave situazione pandemica, e il Covid sembrava un compagno indesiderato di viaggio anche per il 2021” afferma l’assessore Cotugno “una situazione che fino a qualche settimana rendeva impossibile qualsiasi concreta programmazione sul territorio.

Nonostante questo, l’Assessorato non ha mai fermato le azioni che in questi tre anni hanno caratterizzato i settori del turismo e della cultura, dialogando quotidianamente con il territorio, le amministrazioni locali e le associazioni, per farsi trovare pronti al momento della ripartenza.

Oggi, finalmente, possiamo annunciare che “Turismo è Cultura” riparte con tutta la sua forza e che il 2021 sarà una stagione all’altezza delle aspettative di questi ultimi tre anni con un cartellone ricco di eventi!

Ad Agnone la settimana scorsa abbiamo inaugurato la stagione teatrale, la settimana prossima sarà la volta del Teatro Savoia di Campobasso e poi via via su tutto il territorio regionale si alzerà finalmente il sipario per questa nuova stagione”.

Nel 2021 saranno 36 i progetti di “Turismo è Cultura”, che l’anno scorso non si sono tenuti per via del Covid, per un totale di oltre 100 manifestazioni, cofinanziate dall’Assessorato regionale (dal 50% al 70% dell’investimento), che andranno a comporre il calendario regionale degli eventi 2021.

Unitamente a questi progetti, si sta lavorando ad alcuni eventi “cult”, tra i quali le manifestazioni per i 100 anni dalla nascita di Mario Lanza, che vedranno la presenza di artisti a livello mondiale in Molise per diverse settimane con numerosi eventi, e i 50 anni dalla fondazione del Conservatorio “Perosi” di Campobasso, che porterà la lirica in diversi centri della regione con decine di eventi.