“Even angels cry”, il primo ep dell’artista molisana “La dark lady”

Even Angels Cry” è il primo EP realizzato da “La Dark Lady”, cantautrice e musicista molisana originaria di Santa Croce di Magliano. In data 19 settembre 2022 è uscito su tutte le piattaforme digitali. Flavia Iacurti, in arte “La Dark Lady” è l’autrice di musiche e testi, e Rossano Menna di Quartiere Musica si è occupato degli arrangiamenti e della produzione.

L’EP contiene sei inediti: “Dark Serenade”, “Lost In The Shadows”, “For You”, “Eterno Tormento”, “The Last Farewell” e “Even Angels Cry”. Le melodie sono un insieme di gotico, epico, drammatico e dark e i testi trattano del vissuto dell’artista. Metal e orchestra, chitarre distorte e archi, poesia aulica ed elegante, a tratti mistica e trascendentale, è un intreccio perfetto tra letteratura, filosofia, psicologia e spiritualismo, un vero e proprio viaggio verso l’infinito. L’album può essere ascoltato su YouTube, Spotify e tutti i digital stores.