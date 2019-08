Evasione fiscale, le linee guida dell’Agenzia delle Entrate

Sarà incoraggiato anche l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti

Le nuove misure dell’Agenzia delle Entrate per prevenire e combattere l’evasione fiscale. Con la circolare di agosto l’Agenzia ha precisato le linee guida su compliance e controlli fiscali riguardanti soprattutto soggetti Iva e imprese grandi e piccole. Vengono fornite le indicazioni operative agli uffici impegnati sul territorio, in applicazione delle linee strategiche 2019-2021 fissate nell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nelle attività di controllo e contrasto all’evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate incoraggerà anche l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. A questo scopo, già dal prossimo settembre, saranno inviate le lettere di compliance alle piccole e medie imprese. In particolare, le lettere saranno inviate a quei contribuenti che pur avendo emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri del 2019 non risulta che abbiano presentato correttamente le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni trimestrali dell’Iva (Lipe).

Il confronto dei dati e degli importi delle cessioni delle fatture elettroniche e dei corrispettivi con quanto indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e poi con la stessa dichiarazione dell’Iva consentirà all’Agenzia delle Entrate di strutturare le analisi dei rischi e i successivi controlli per i contribuenti che non regolarizzano la propria posizione dopo l’invito dell’Agenzia stessa. Nuovi controlli riguarderanno anche le partite Iva incluse nel regime forfettario, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari. I controlli coinvolgeranno i vecchi e nuovi forfettari, per evitare che possano accedere al regime agevolato soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge. Per le piccole imprese, poi, i controlli saranno rivolti soprattutto a quei contribuenti che sottofatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti l’attività esercitata.