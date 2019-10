Evasione dal carcere, Di Giacomo: «In Italia un sistema buonista e fragile»

Ieri la fuga di un detenuta del penitenziario di Campobasso. «La storia della pluriomicida Angelo Izzo avrebbe dovuto insegnarci qualcosa»

Ancora episodi negativi nel carcere di Campobasso. Ieri un detenuto, accusato di omicidio ma che godeva di un permesso premio per lavorare, non è rientrato in carcere. É il terzo caso in pochi mesi. Come spiegato dal sindacalista della polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, durante una conferenza stampa, questa mattina (5 ottobre), davanti al carcere di Campobasso, quando un detenuto non rientra in cella da oltre 12 ore si tratta di evasione.

«Una evasione sicuramente premeditata ed organizzata con dei complici. Non è possibile che un detenuto scappi da solo. Purtroppo, il sistema carcerario italiano è fragile e buonista» ha spiegato Di Giacomo. «Non dico che i carcerati siano tutti uguali, è giusto dare la possibilità di redenzione a chi voglia cambiare la propria posizione. Purtroppo però non tutti i detenuti delle carceri italiane vogliono cambiare e migliorarsi. Il nostro sistema deve dare più autorità ai poliziotti, bisogna capire quando un detenuto sia veramente cambiato E quando ci sia la possibilità di farli uscire per lavorare» ha detto ancora Aldo Di Giacomo.

«La storia della pluriomicida romano, Angelo Izzo, detenuto proprio in questo carcere di massima sicurezza, avrebbe dovuto insegnarci qualcosa» ha concluso Aldo di Giacomo.

Il pensiero è andato anche ai due agenti uccisi ieri a Trieste mentre erano in servizio.