Evade dai domiciliari e gironzola per il centro, 53enne nei guai

CAMPOBASSO. I Carabinieri della Stazione di Campobasso hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 53enne ritenuto responsabile del reato di evasione. Lo stesso, sottoposto agli arresti domiciliari ed autorizzato a presenziare, per il tempo strettamente necessario, ad una udienza a suo carico tenutasi durante l’orario mattutino presso il locale Tribunale, al momento del controllo non veniva trovato nell’abitazione statuita per tale misura cautelare ma a girovagare nel centro cittadino in orario non consentito. Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso ai sensi dell’articolo 385 del Codice Penale.