Evade dai domiciliari, 50enne arrestato dai carabinieri

E’ stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per il reato di evasione un 50enne napoletano residente a Sesto Campano. I carabinieri della stazione alto molisana hanno dato esecuzione per l’espiazione della pena detentiva in regime di arresti domiciliari per il reato di evasione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Isernia. I fatti risalgono tra gli anni 2014 e 2015 quando l’uomo si trovava in regime degli arresti domiciliari, che ha scontato in alcuni comuni della provincia di Isernia per diversi precedenti penali. Il prevenuto ora dovrà scontare la pena complessiva di mesi 05 e giorni 10 di reclusione per “evasione”. Con l’adozione del provvedimento odierno l’uomo è stato quindi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.