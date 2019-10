Evade continuamente dai domiciliari, giovane torna in carcere

Il campobassano è accusato di aver compiuto diversi furti

Squadra mobile e squadra Volante quest’oggi hanno eseguito un “aggravamento di misura cautelare” per un giovane del capoluogo (D.A. le iniziali) accusato di aver compiuto diversi furti in città. Il giovane era stato confinato agli arresti domiciliari. Ma, stando agli inquirenti, avrebbe violato di continuo le prescrizioni imposte: più volte, nel corso di controlli a casa, infatti il giovane è risultato assente. Per questo il giudice per le indagini preliminari ha deciso di rispedirlo in carcere. Misura che, come anticipato, è stata effettuata dagli agenti di polizia.