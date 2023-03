“Eutube”, il racconto digitale dell’Europa dei giovani: tante adesioni dagli istituti molisani

Soddisfatto l’eurodeputato Patriciello: «Non vedo l’ora di accoglierli a Bruxelles per seguire i lavori del Parlamento»

“Sono davvero molto felice della grande partecipazione di quest’anno al nostro concorso scolastico. È la dimostrazione di quanto i nostri ragazzi siano interessati all’Europa e a tutto ciò che riguarda il suo futuro. Non vedo l’ora di accoglierli a Bruxelles, in Parlamento europeo”.

Così Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, commentando l’enorme adesione delle scuole molisane alla terza edizione del concorso scolastico “EUTUBE, racconto digitale dell’Europa dei giovani”. Il concorso, rivolto agli studenti del terzo e quarto anno degli istituti superiori della Regione Molise, prevede la partecipazione attraverso la creazione di video in grado di raccontare il punto vista dei ragazzi sull’Unione Europea. I vincitori saranno ospitati per due giorni a Bruxelles per seguire i lavori del Parlamento europeo.

“Sono arrivati lavori incredibilmente belli – ha dichiarato Patriciello. Voglio ringraziare non solo le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al concorso ma anche i dirigenti scolastici e il personale docente per la sensibilità e l’attenzione dedicata ai temi europei. Il futuro è dei nostri ragazzi”.

Scaduto ieri il termine per l’invio dei video in gara, nelle prossime settimane i lavori verranno esaminati da un’apposita commissione e caricati sulle pagine social dell’onorevole Patriciello: i più cliccati e condivisi voleranno a Bruxelles tra maggio e giugno.