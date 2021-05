Eutanasia legale, parte la raccolta firme in vista del referendum (L’INTERVISTA)

“Per vivere liberi fino alla fine”. E’ questo lo slogan alla base del referendum sull’eutanasia legale che dal 1 luglio al 30 settembre vedrà la raccolta firme. Sotto la lente la necessità di dare l’opportunità a tutti di decidere sul proprio fine vita. “Si tratta di una battaglia di legalità e per i diritti di ciascuno di noi”, ha affermato l’avvocato Matteo Fallica, consigliere comunale di Petacciato e referente per il referendum sull’eutanasia legale in Molise. “Anche io, come l’amico e collega Vincenzo Boncristiano ho dato la disponibilità come referente per il referendum sull’eutanasia legale in Molise. Ci sono già tante altre persone con cui ci siamo messi in contatto come volontari e autenticatori. Ma non basta. La raccolta firme inizierà il 1 luglio e finirà entro il 30 settembre”. Di qui l’appello di Fallica a partecipare in varie modalità. “Se vuoi partecipare alla campagna come attivista, segnala la tua disponibilità sul sito del Comitato promotore

se hai la facoltà di autenticare le firme, puoi dare la tua disponibilità su questa pagina: https://referendum.eutanasialegale.it/partecipa-come…/

in particolare per gli avvocati c’è una pagina dedicata qui https://referendum.eutanasialegale.it/avvocati/

l’indirizzo email per avere informazioni, esprimere dubbi o richieste, è referendum@eutanasialegale.it

È importantissimo coinvolgere più autenticatori possibili: se conoscete avvocati, cancellieri, notai, parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, regionali o dipendenti comunali, chiedete loro se vogliono dare la loro disponibilità su questa pagina

Per vivere liberi, fino alla fine”.