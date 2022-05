È durato pochi secondi il blitz di un attivista per il clima che all’uscita di Mahmood e Blanco sul tappeto turchese della Reggia di Venaria ha tentato di srotolare uno striscione per chiedere che la musica si esprima a sostegno dell’emergenza climatica. Il giovane ha sottolineato «ho un messaggio importante da recapitare», prima di essere bloccato da un isernino, Piero Biscotti, ex karateka, uno degli addetti alla logistica Rai.