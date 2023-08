Europee, la tappa isernina della Fondazione Obama “resuscita” la minoranza

Ci voleva Obama, con tutto il peso politico del nome dell’ex presidente degli Stati Uniti, per dare una “scossa” alla minoranza di Centrodestra al Comune di Isernia. Infatti gli undici della minoranza partono all’attacco di sindaco e vicesindaco, accusandoli di strumentalizzazione politica del Settembre Isernino:

“La tappa del Tour Obama Leader Europe 2024, promossa dalla fondazione Obama e prevista nella nostra città per il prossimo 3 settembre, rappresenta la chiara volontà dell’amministrazione Castrataro di promuovere un evento politico all’interno di un cartellone culturale e di intrattenimento che, per sua natura e poichè dedicato all’intera città, deve accogliere eventi e iniziative senza connotazione politica alcuna. Mai nessuna amministrazione prima d’ora era venuta meno a questo principio pensando di strumentalizzare un cartellone culturale cittadino per scopi politici anche in vista dell’importante appuntamento elettorale del prossimo anno che vedrà il nostro paese chiamato al voto per le Elezioni Europee. Consideriamo inaccettabile la superficialità, dettata da inesperienza e presunzione, con la quale questa amministrazione ed in particolare il Vicesindaco Vinci, ritengono di poter disporre dell’Ente Comunale per mera sponsorizzazione politica e personale. In ormai due anni non registriamo ancora alcuna operatività da parte del Vicesindaco sulle deleghe a lei affidate, silenzio, assenza e totale immobilismo sono gli elementi che la contraddistinguono agli occhi di una città che evidentemente non conosce, ad eccezione di questo gravissimo, scomposto ed autoreferenziale episodio.

Per di più, come è noto, l’amministrazione contribuisce anche economicamente al Settembre Isernino stanziando fondi alla Pro Loco cittadina che si occupa poi di provvedere a pagamenti e rendicontazioni.

Chiediamo quindi al Sindaco Castrataro e all’assessore alla cultura l’immediata rimozione di questo evento dal cartellone del Settembre Isernino volto ad alimentare la vanagloria di qualche evidentemente non politico e non amministratore”.

La minoranza consiliare del Comune di Isernia:

Linda Dall’Olio

Giovancarmine Mancini

Enzo Di Luozzo

Raimondo Fabrizio

Cesare Pietrangelo

Antonella Matticoli

Filomena Calenda

Pietro Paolo Di Perna

Cosmo Tedeschi

Domenico Chiacchiari

Eugenio Kniahynicki