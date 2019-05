Europee, il dato definitivo dell’affluenza alle urne

L’affluenza alle urne definitiva in Molise, alle ore 23, per le Europee è stata del 53,27% degli elettori. Un dato sostanzialmente in linea con quello del 2014 dove a votare fu il 54,75%.

Per quanto riguarda i comuni in provincia di Campobasso a recarsi alle urne è stato il 55,53%, dato leggermente in flessione alle scorse Europee dove a votare fu invece il 57,10%.

Per quel che concerne i comuni in provincia di Isernia, invece, a recarsi alle urne è stato il 47,72%, anche qui affluenza di poco più bassa rispetto alle scorsa tornata elettorale dove a votare fu il 48,93%.

Per le Europee, questa l’affluenza nei centri principali:

Campobasso 70,90% (nel 2014 fu del 74,19%)

Isernia 43,88% (nel 2014 fu del 40,76%)

Termoli 70,16% (nel 2014 fu del 73,96%)

L’affluenza più alta nei comuni della provincia di Campobasso si registra nei comuni di San Martino in Pensilis con il 72,97% e Trivento 72,71%, mentre quella più bassa a Duronia con il 14,85%.

Mentre nei comuni della provincia di Isernia l’affluenza più alta si registra a Rocchetta al Volturno con il 77,22%, mentre quella più bassa a Carpinone con il 23,02%.