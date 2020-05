Europe day Molise 2020: storie di stra(ordinaria) partecipazione civica: noi ci siamo!

Anche quest’anno, in un’atmosfera inconsueta dovuta all’emergenza Coronavirus, torna lo storico appuntamento in occasione della Festa dell’Europa, organizzato da Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale per il Molise, con il Centro di Documentazione europea dell’Università degli Studi del Molise, con l’Ufficio Territoriale ISTAT Lazio, Calabria, Molise – sede del Molise e con tutti gli istituti superiori della regione coinvolti nel progetto A Scuola di Opencoesione (ASOC). L’evento sarà on line, si terrà l’8 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 (IN BASSO la locandina dell’evento) e verrà trasmesso in diretta sulla pagina YouTube il cui link sarà visualizzabile all’indirizzo www3.provincia.campobasso.it/europe-direct. Appuntamento celebrativo della dichiarazione Schuman che ha dato idealmente vita all’attuale Unione europea ed esecuzione dell’inno europeo, tappe imprescindibili nel giorno in cui si celebra il compleanno dell’Europa. Tanti gli interventi di esperti, tecnici e referenti di associazioni dopo i saluti istituzionali. Consueto focus annuale sui progetti di cittadinanza attiva, tra cui A Scuola di Opencoesione, e sulle politiche di coesione, anche alla luce dei cambiamenti indotti dalla crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Un ruolo fondamentale riveste, da sette anni, la restituzione collettiva degli esiti del progetto nazionale di didattica innovativa dal titolo A Scuola di Opencoesione a cura dei team delle scuole superiori della provincia partecipano alle varie edizioni. Il progetto di didattica innovativa A Scuola di Opencoesione mira allo sviluppo della cittadinanza attiva europea degli studenti attraverso un esercizio concreto di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. Raccontare: è quello che faranno i team durante la festa dell’Europa: ognuno di loro presenterà la ricerca di monitoraggio condotta su progetti finanziati dalle politiche di coesione che vengono attuati nel territorio regionale o in un contesto interregionale e si proverà a dare risposte sul futuro di questi progetti. Questi i team e le scuole di appartenenza.

ACCA 2.0 Istituto Omnicomprensivo di Trivento

Gli Illuminati Istituto Omnicomprensivo – Trivento

Boost the espert ISS Pilla

Misterlnk Liceo artistico Manzù

Cultural Heritage Bodyguard Liceo Classico Mario Pagano – Campobasso

Fast in future Liceo G.M. Galanti – Campobasso

MindtheDrop Liceo Scientifico Lombardo Radice – Bojano

con la partecipazione di Lucio Fatica, Presidente WWF Molise O.A

Seabed’s reconstruction – Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi

Stile Libero IIS Boccardi – Termoli