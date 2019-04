Europarlamentarie M5S, escluso il medico Fedele Clemente

C’è anche il medico in pensione Fedele Clemente tra gli esclusi del Movimento Cinque Stelle dalla corsa per la candidatura a parlamentare europeo: l’esclusione, comunicata attraverso una mail, è arrivata in seguito ai controlli da parte dello staff del Movimento Cinque Stelle. Sono 8 le persone che hanno ricevuto il “no”. E tra questi, per l’appunto il professionista per anni a capo del 118, fino a dieci mesi fa tra i fondatori della lista civica “Molise nostro” alleata al centrodestra in vista delle elezioni regionali, (e questo, con tutta probabilità, potrebbe essere uno dei motivi dell’esclusione).