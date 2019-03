‘Europa inCanto’ al San Carlo di Napoli con gli alunni di Venafro, Pozzilli ed Isernia

REDAZIONE

‘EuropainCanto perché cantando s’impara’. Con tale slogan, profondamente veritiero, l’omonima

associazione “EuropainCanto” si appresta a coinvolgere, con ampia soddisfazione dei diretti protagonisti,

alunni ambosessi delle scuole primarie di Venafro, Pozzilli ed Isernia perché partecipino a rappresentazioni

operistiche al Teatro San Carlo di Napoli, regno riconosciuto del bel canto italiano. Le citate scolaresche,

esattamente del “Mons. Testa” di Venafro, dell’Istituto dell’obbligo di Pozzilli e della Giovanni XXIII di

Isernia che nel frattempo continuano a prepararsi coi rispettivi docenti di educazione musicale e di altre

materie scolastiche, da questo mese e sino al prossimo maggio prenderanno parte quali protagonisti

all’opera Turandot di Puccini, esibendosi in interpretazioni corali. I piccoli saranno in costumi d’epoca e

verranno affiancati sul palco da attori e cantanti lirici professionisti. In platea e nei palchetti ovviamente

mamme, papà, zie e nonni dei piccoli cantanti lirici che gremiranno oltre inverosimile il famoso teatro

partenopeo per tributare a figli e nipoti applausi fragorosi ed interminabili. Esperienza assolutamente

positiva, questa, per i piccoli alunni molisani, che appunto impareranno e cresceranno anche cantando.