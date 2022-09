Eurobasket 2022: stop ai quarti, ma questa Italia ci ha fatto sognare

E’ stato campionato europeo da incorniciare, anche se non si è concluso come tutti speravamo. L’Italia del basket ha fatto tutto il possibile e anche di più, ma si è fermata ai quarti di finale contro la Francia, e non avrà modo di affrontare la vincente tra Slovenia e Polonia. Il tifo italiano vive l’eliminazione con amarezza, ma anche con la consapevolezza che gli azzurri hanno giocato un campionato stratosferico e che ha scritto comunque una pagina indimenticabile per il basket italiano.

A Berlino la fase finale

L’edizione 2022 del campionato europeo è stata fin da subito particolare. Innanzitutto, perché è stata rinviata di 12 mesi rispetto alla calendarizzazione originaria, a seguito dello slittamento di un anno delle Olimpiadi di Tokyo. La fase finale del torneo si è disputata così a partire dal 1 settembre 2022, dopo cinque anni dall’ultima edizione del 2017.

Inoltre, questa edizione è la prima dopo la decisione di far svolgere la competizione ogni quattro anni, come già avviene per il campionato mondiale di pallacanestro. Sebbene le partite siano state giocate negli stadi di ben quattro Paesi ospitanti (Germania, Italia, Repubblica Ceca e Georgia), la fase finale viene giocata solo in Germania e più precisamente nella Mercedes-Benz Arena di Berlino.

Il capolavoro contro la Serbia

Il percorso degli azzurri in questo campionato europeo non è partito certo in discesa. Sulla strada degli uomini di Gianmarco Pozzecco, agli ottavi di finale, si è messa la Serbia, favoritissima grazie alla forza dirompente suo campione NBA, Nikola Jokic.

Il fortissimo “centro” dei Denver Nuggets è considerato fra i migliori “lunghi” della storia del basket e si è aggiudicato il prestigioso premio di NBA Most Valuable Player of the Year nelle ultime due stagioni (2020-2021 e 2021-2022). Era da quarant’anni che un giocatore di ruolo centro non vinceva il premio per due stagioni di seguito ed inoltre è la prima volta che a vincerlo è un giocatore scelto al secondo turno del draft.

La Serbia trascinata dal suo fenomeno sulla carta vedeva nell’Italia un’avversaria abbordabile ed è per questo che l’impresa degli azzurri entrerà nella storia della pallacanestro nazionale. Il capolavoro tutto italiano è andato in scena l’11 settembre, grazie a una prestazione d’autore degli uomini in campo e dell’allenatore, tra l’altro espulso dall’arbitro e in lacrime a fine gara.

Uno dei migliori, se non il migliore, è stato Nicolò Melli, che ha realizzato una difesa perfetta proprio il campione Jokic. Il valore del “numero 9” azzurro era conosciuto anche prima del torneo, ma dopo questa partita si è accresciuto tanto da iniziare a essere considerato tra i migliori della competizione. Sono stati autori di una prestazione strepitosa anche Spissu e Fontecchio, che hanno contribuito alla vittoria finale per 94-86.

La partita contro la Francia

Galvanizzati dalle emozioni forti della Serbia, gli azzurri del basket il 14 settembre erano chiamati a affrontare l’insidiosa Francia di Vincent Collet. I transalpini sono i favoriti grazie all’argento olimpico di Tokyo e passare il turno richiede un’altra impresa come quella contro la Serbia.

L’Italia regge bene gli attacchi dei francesi e passa anche in vantaggio 64-56 all’avvio del terzo quarto e successivamente 75-68 negli ultimi 2 minuti. C’è la speranza di ripetere il miracolo, ma questa volta il gioco non è all’altezza e l’Italia non riesce a concretizzare le occasioni che si presentano: Fontecchio fallisce due liberi e non va a segno negli attacchi. Nel supplementare i francesi Huertel e Gobert riescono a imporsi e regalano alla Francia il passaggio del turno. Finisce 85-93 tra le lacrime per il sogno finito e gli applausi per le emozioni che questa nazionale ha saputo regalare all’Italia.

Chi ha vinto Eurobasket 2022? I tifosi italiani fino ai quarti di finale avevano iniziato ad accarezzare l’idea dell’Italia sul gradino più alto del podio, che a seguito del risultato contro una squadra forte come la Serbia non era impossibile anche per gli analisti. Le quotazioni dei bookmaker e degli esperti di scommesse sportive vedevano l’Italia sicuramente con maggiori possibilità di vittoria, anche se ovviamente non la favorita del torneo. I bookmakers, infatti, favorivano la Slovenia, seguita dalla Germania (che giocava in casa) e successivamente dalla Francia che ci ha eliminato. Sorprendentemente, la finale è stata giocata tra la favorita Francia e una meravigliosa Spagna, concludendosi con uno strepistoso 88-76 a favore di quest’ultima. Si spera che i nostri azzurri riescano quindi a portare a casa le prossime edizioni, con un focus particolare in una competizione ancora più prestigiosa: il FIBA World Championship dell’anno prossimo.