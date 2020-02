Euforia alle stelle, i Lupi sognano l’aggancio alla vetta (FOTO E VIDEO)

Domani il derby con i cugini dell’Olympia Agnonese

Euforia alle stelle per i tifosi del Campobasso. La vetta dista appena 3 punti. Un recupero impressionante, quello del Campobasso, che dopo lo stop con il Montegiorgio ha inanellato la bellezza di 17 risultati utili consecutivi (ben 12 vittorie e 5 pareggi per un totale di 41 punti). Domani c’è la sfida tutta molisana con l’Olympia Agnonese, altra formazione pure in salute che, eccezion fatta per lo stop contro il Fiuggi, nel girone di ritorno è uscita dal campo sempre con risultati postivi posizionandosi, attualmente, al 5° posto in classifica generale. Insomma, uno scontro che promette spettacolo, in campo e sugli spalti.

I tifosi rossoblù durante tutta la settimana hanno sostenuto i propri beniamini. Anche questa mattina, durante la seduta del sabato, in tanti si sono recati presso l’antistadio di contrada Selvapiana per incitare la formazione allenata da Mirko Cudini.