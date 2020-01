Forse in futuro anche un programma su San Giuliano

Ha fatto una toccata e fuga in Molise per trascorrere alcune giornate di vacanza Ettore Tirabassi, il famoso attore televisivo. Una vacanza la sua che forse potrà trasformarsi anche in una conoscenza del Molise per un prossimo spettacolo che potrebbe parlare di San Giuliano di Puglia. Eccolo in una foto con un nostro lettore.