Il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, ieri sera e questa mattina in Molise per un incontro con i rappresentanti di Italia Viva ed una conferenza stampa. Nel corso di un incontro con i giornalisti Rosato ha confermato la cena di ieri sera con l’eurodeputato Aldo Patriciello affermando che Italia Viva già lavora per un’alternativa alla Regione Molise e incontra tutti i rappresentanti dei partiti più importanti.