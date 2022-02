Eternit e rifiuti: ancora una discarica abusiva in contrada Ramitelli

Ancora una discarica con rifiuti abbandonati al suolo. La Polizia Locale di Campomarino nell’ambito delle attività finalizzate al controllo del territorio ha individuato una discarica abusiva in contrada Ramitelli in una traversa interna della S. P. 129.



Tra i rifiuti rinvenuti anche un notevole quantitativo di lastre onduline presumibilmente in eternit. I rifiuti verranno messi in sicurezza in attesa di effettuare un campionamento dei materiali abbandonati. E varranno disposte, da parte del competente servizio, le necessarie operazioni al fine di incapsulare le lastre di presunto eternit con membrane elastometriche.

La Polizia Locale intervenuta ha attivato il procedimento istruttorio secondo le ordinarie regole di Polizia Giudiziaria, riguardante l’abbandono di rifiuti di cui al D. Lgs n. 152/2006.