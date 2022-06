Estratti i biglietti vincenti della lotteria del Folklore

Per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori, solo in data 07 giugno 2022 , grazie all’interessamento dell’Assessore del Comune di Isernia, Ovidio Bontempo, si è potuti procedere all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria del Folklore promossa in occasione della manifestazione Isernina de “ I Padri del Folklore – Rassegna di musica etnica – popolare “ organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e tenutasi nelle giornate del 23 e 24 aprile 2022.

Le operazioni si sono svolte nella sede del Comune di Isernia, Sala Raucci a partire dalle ore 17,30. Alla presenza della delegata dal Sindaco di Isernia, Piero CASTRATARO, dottoressa Daniela SASSI, del delegato della Federazione Italiana Tradizioni Popolari – Comitato Regionale – , Michele CASTRILLI, l’estrazione ha avuto tale esito :

Primo numero estratto che aggiudica il terzo premio : 0999 ;

Secondo numero estratto che aggiudica il secondo premio : 0872;

Terzo numero estratto che aggiudica il primo premio : 0051.

I premi sono così ripartiti :

Terzo premio : Trittico libri offerti dalla Regione Molise assessorato regionale al Turismo e Cultura;

Secondo Premio : Gran confezione Vini Molisani della Cantina D’Uva da Larino;

Primo Premio : Cesto prodotti tipici offerto dal Mulino Cofelice e Azienda agricola Pallotta da Capracotta.

Alle ore 18,00 si sono concluse le operazioni con la stesura del verbale.

Auguri ai vincitori.