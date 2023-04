Estorsioni ai ristoratori, plauso di Confesercenti ai Carabinieri

Il presidente Pasquale Oriente ha ringraziato i militari per l’arresto operato nei confronti di un 24enne

“Volevo esprimere un ringraziamento e un grande plauso agli investigatori che hanno condotto l’indagine per l’arresto di un uomo che minacciava e ricattava ristoratori di Termoli”, commenta così Pasquale Oriente, presidente dell’AS.E.C. Confesercenti regionale. Il riferimento è ai recenti fatti di cronaca che hanno interessato il basso Molise e che hanno condotto all’arresto di un 24enne di Termoli, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli, coordinati dalla procura di Larino.

“Il fenomeno delle estorsioni nei confronti degli esercenti è una piaga contro la quale abbiamo sempre combattuto e maggiormente negli ultimi anni attraverso la nostra associazione “SOS IMPRESA Rete della Legalità contro il racket e l’usura, che appunto si si occupa di prestare soccorso a tutti gli imprenditori, i commercianti e i cittadini caduti nella rete degli usurai, In quest’ottica, abbiamo avviato una collaborazione con le forze dell’ordine per sostenere la lotta al racket e per garantire sempre maggiore sicurezza nei confronti degli esercenti molisani: se si sentono tutelati, le loro attività possono prosperare e ne beneficerà l’intera collettività – ha continuato il presidente Oriente -. Allo stesso tempo, AS.E.C. Confesercenti è sempre aperta per sostenere il tessuto produttivo molisano: i nostri uffici sono a disposizione di chiunque abbia necessità di aiuto e consigli, o semplicemente di ascolto. Il primo passo per sconfiggere questo fenomeno così odioso è farsi avanti, denunciare e squarciare il muro di omertà che spesso copre questi reati. Comprendo il senso di solitudine e di frustrazione di tanti imprenditori vittime di estorsioni: molti di loro arrivano alla disperazione, senza sapere più che fare. A tutti loro vorrei dire che una soluzione c’è ed è possibile rivolgersi alle forze dell’ordine e alla nostra associazione SOS IMPRESA che attraverso gli esperti del settore daranno il giusto supporto.

Nel frattempo, ancora grazie agli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare e al grande lavoro delle forze dell’ordine e della procura di Larino che hanno risposto al grido di aiuto delle persone”.