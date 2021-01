Estorsione ai danni di un medico, interrogatorio di garanzia per la coppia arrestata

Si svolgerà nella giornata di venerdì 29 gennaio l’interrogatorio di garanzia per la coppia, residente a Campobasso, arrestata dai carabinieri con l’accusa di estorsione aggravata e continuata. I due, assistiti dal legale Silvio Tolesino (nella foto in basso), saranno dunque ascoltati dal giudice e chiamati a fornire la propria versione in merito alle accuse contestate. I due avrebbero approfittato della benevolenza e della fragilità (momentanea, dovuta ad accadimenti familiari) di un medico: non solo sarebbero riusciti a farsi produrre, gratuitamente, una pratica per il riconoscimento di invalidità ma avrebbero anche estorto denaro al professionista, un medico legale del beneventano ma con domicilio nel capoluogo molisano. Entrambi, arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del capoluogo, si trovano ai domiciliari.