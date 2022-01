Estorsione ai danni di un medico: in aula il professionista conferma le accuse

L’uomo sarebbe stato vittima di una coppia residente a Campobasso: prossima udienza il 13 maggio

Accusati di estorcere denaro a un medico: è stato ascoltato il professionista della provincia di Benevento (ma domiciliato in Molise) “vittima”, stando alle accuse, di una coppia residente a Campobasso che avrebbe “approfittato della benevolenza e della fragilità (momentanea, dovuta ad accadimenti familiari) del medico”.

Il professionista in aula ha confermato quanto già denunciato in precedenza. Il processo, dopo la lunga testimonianza, è stato aggiornato al prossimo 13 maggio quando in aula saranno ascoltati proprio i due imputati (assistiti dal legale Silvio Tolesino, nella foto in basso), accusati di estorsione aggravata e continuata.

La coppia è stata arrestata a gennaio 2021 dai carabinieri: stando alle accuse non solo sarebbero riusciti a farsi produrre, gratuitamente, una pratica per il riconoscimento di invalidità ma avrebbero anche estorto denaro al medico legale.

Entrambi, inizialmente arrestati sono successivamente tornati in libertà: per la coppia c’è attualmente il solo obbligo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.