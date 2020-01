Estensione della linea autobus a Torella e Frosolone

Corallo scrive all’assessore Niro, per intercettare studenti per il Liceo trignino

di Vittorio Scarano

TRIVENTO. Richiesta di estensione della linea autobus Pietracupa, Salcito, Trivento, il sindaco Pasquale Corallo scrive all’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro. L’iniziativa ha come obiettivo quello di intercettare studenti da portare a Trivento, dall’ estera area che comprende Torella del Sannio e Frosolone, “assieme all’assessore Lorena Scarano e alla consigliere Angelica Nicodemo, abbiamo promosso questa iniziativa che può essere strategica, non solo per Trivento come polo scolastico, ma anche per il territorio che vuole unirsi e non abbandonarsi a sé stesso. Cerchiamo di far crescere la scuola, il futuro dei nostri ragazzi e del territorio, in perfetta sintonia con i sindaci di Frosolone e Torella del Sannio, i quali hanno approvato a pieno la richiesta di estendere la già presente linea autobus, Pietracupa, Salcito, Trivento, ai comuni di Frosolone e Torella del Sannio, appunto, al fine di poter permettere agli studenti di questi comuni di raggiungere agevolmente la nostra scuola. Infine – chiude Corallo – restando in argomento, stiamo ipotizzando a degli incentivi per agevolare le iscrizioni”. Riportiamo il contenuto della lettera del primo cittadino all’assessore regionale. “Visto che questa amministrazione comunale ha a cuore il futuro scolastico del proprio territorio che attualmente ospita il Liceo delle Scienze Applicate e in una previsione futura potrebbe ospitare un Liceo delle Scienze Umane. Visto che il Liceo delle Scienze Applicate di Trivento ha avuto importanti e prestigiosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale come confermato dall’ultimo rapporto di Eduscopio – Progetto promosso dalla Fondazione Giovanni Agnelli di Torino, che lo pone al primo posto, nel Molise, per risultati conseguiti al primo anno di Università da parte dei diplomati di questo istituto. Considerato che non esistono scuole superiori nel territorio compreso tra Frosolone, Torella del Sannio, Duronia, Molise e comuni viciniori per chi gli studenti di tale territorio attualmente afferiscono ad altri centri distanti. Considerato che si prevede un futuro potenziamento del liceo suddetto. Considerato che tale territorio ricade nella Diocesi di Trivento. L’amministrazione comunale di Trivento chiede alla S.V. l’estensione della linea di cui all’oggetto con partenza dalla Città di Frosolone, passando per Torella del Sannio al fine di trovare nuovi bacini di captazione della popolazione scolastica, nell’ottica di investire in una zona territoriale disagiata e fortemente penalizzata dai servizi generali con ricaduta positiva sulla attuale popolazione scolastica”.