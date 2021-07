Estate Termolese, saltano i fuochi ma si torna in barca a San Basso. Tutto il cartellone

Quarantamila euro di budget complessivo (al posto dei 200mila che si usavano prima del Covid) per un’Estate termolese che, benché sottotono e con eventi di rilevanza che vengono a mancare vuole essere lo stesso presente. Non ci saranno i fuochi pirotecnici per San Basso e l’incendio del Castello (QUI LE ANTICIPAZIONI). Non ci saranno neanche quelli in occasione della Sagra del Pesce considerando che il Covid ha fatto venire meno la larga parte degli eventi che caratterizzavano, fino a due anni fa, l’estate termolese. Tornano, però, gli appuntamenti con la cultura nel cartellone che è stato presentato in conferenza stampa dall’assessore al Turismo, Michele Barile. “E’ un cartellone fatto insieme alle associazioni presenti sul territorio a cui va il mio grazie per l’impegno che hanno profuso”, ha affermato Barile. Saltano gli eventi clou come il Festival del Folklore e la Notte Bianca dello Sport a causa delle norme stringenti dovute alla pandemia, ma tornano eventi importanti come Il Termoli Jazz Festival che si sposta nella location del Teatro Verde invece di quella consueta di Piazza Duomo. Spazio anche ad eventi nuovi come “Scrittori al Parco”, “un evento che è la continuazione del Patto per la Lettura che ha visto protagoniste tante associazioni e che viene fuori dal progetto Città che Legge che è stato fortemente voluto da questa amministrazione”. Torna il Drive in con tre appuntamenti “anche se i film che saranno proiettati verranno resi noti solo più in là” e ancora spazio agli appuntamenti con le rappresentazioni teatrali, il Kimera Film Festival, la prima edizione del “Marea Film Festival”. “Il 19 agosto in collaborazione con l’Avis ci sarà l’arrivo di Katia Ricciarelli in un evento gratuito”, torna il terzo appuntamento con il Triathlon termolese ed entra nel vivo l’utilizzo della web app che era stata ideata l’anno scorso con un “QR Code che permetterà a tutti di conoscere in tempo reale le iniziative presenti sul territorio”. “Abbiamo dovuto affrontare le esiguità delle risorse a disposizione del settore – ha affermato la dirigente Cravero – a causa della situazione pandemica che stiamo vivendo che ha portato priorità diverse. Abbiamo cercato di realizzare e offrire alla cittadinanza, con l’aiuto delle associazioni, un’estate termolese di qualità risparmiando qualcosa per addobbare la città per i giorni di festa”. Come quello di San Basso che torna con la consueta processione a mare ma il limite di 25 persone sui pescherecci. “Non ci sarà la possibilità di salire quel giorno stesso ma ci si dovrà prenotare in anticipo e i nomi saranno comunicati il giorno prima della manifestazione. L’estrazione della barca del santo, invece, ci sarà il 17 luglio alle 19.30 al mercato ittico e da quel giorno inizieranno a tutti gli effetti i preparativi in vista della festa patronale”.

LA BROCHURE COMPLETA DELL’ESTATE TERMOLESE