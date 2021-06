Estate, si parte ufficialmente tra tuffi e voglia di libertà (IL VIDEO)

E’ iniziata ufficialmente la stagione balneare a Termoli anche se già dall’inizio del mese, complici le temperature gradevoli e il sole, i più affezionati avevano iniziato ad affollare la spiaggia bassomolisana. Oggi, 15 giugno, invece è stata la data ufficiale per l’avvio della stagione estiva che, complice anche il calo dei contagi da Covid-19, si prospetta come ricca di turisti sulla costa. Ombrelloni distanziati, mare cristallino “che sembra di essere ai Caraibi” stanno già invogliando i primi turisti che a Termoli sono arrivati già all’inizio del mese. La speranza per gli operatori turistici è quella di bissare il successo della scorsa estate quando sul Molise Covid-free aveva favorito un afflusso di turisti senza precedenti sulle nostre coste.