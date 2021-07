Estate montenerese 2021: presentato il cartellone delle manifestazioni estive

Un’Estate montenerese all’insegna del relax e della cultura, quella del 2021, con iniziative che copriranno un arco temporale che va dal 12 luglio al 30 di agosto, con oltre 30 date presenti nel cartellone e almeno 25 eventi differenti tra loro, a cui si aggiungono le attività estive dedicate ai bambini, alcune delle quali sono già iniziate (IN BASSO IL CARTELLONE COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI).

L’avvio del cartellone estivo, previsto già lunedì 12 luglio con il Torneo di Calcio Balilla Umano, prevede il 15 luglio un bellissimo evento dedicato ai più piccoli, denominato Giochi Fuori Porta, nel corso del quale la Piazza centrale del paese sarà interdetta al traffico e i bambini potranno divertirsi con i giochi di strada di una volta, tra bici, palla, disegni a terra, giochi di logica e di manipolazione, giochi in legno e altro ancora. “Abbiamo creato un cartellone estivo diverso da solito – dichiara la consigliera con delega alla Cultura, all’Associazionismo e agli Eventi, Cabiria Calgione – che è stato ovviamente influenzato dalla situazione pandemica ancora in corso. Ed è per questo motivo che abbiamo pensato a eventi che escludono assembramenti e che potranno essere seguiti quasi esclusivamente all’aperto, ad eccezione di una mostra fotografica. Saltano quindi per quest’anno, quindi, le classiche sagre, che speriamo potranno tornare presto a promuovere e valorizzare i nostri prodotti tipici locali. Le proposte estive comprendono attività ludiche per ragazzi, cinema, arte, musica, opera lirica, teatro dialettale, documentari e dibattiti, presentazione di libri e conversazioni con gli autori, che potranno regalare momenti di intrattenimento culturale e di riflessione. Quest’anno abbiamo voluto dare inoltre un grande spazio ai giovani del nostro territorio, sia a quelli che risiedono stabilmente in paese che a coloro che sono fuori per studio o per lavoro, valorizzando le loro idee progettuali e le loro proposte. Confermato l’evento estivo imprescindibile per Montenero di Bisaccia, rappresentato dalla Notte nel Borgo Antico, che si terrà nei giorni 6 e 7 agosto. Previste inoltre alcune novità, come il Presepe d’Estate, 1 e 8 agosto, che guiderà i visitatori in una visita notturna alle grotte del Presepe Vivente; altra novità è rappresentata sicuramente dalla lirica che, oltre al bel canto, sarà proposta anche nella formula del racconto di un’opera. Sicuramente suggestiva sarà poi l’esperienza di Arti nel Vento, il 19 luglio, dove la musica e la narrazione teatrale accompagneranno il volo dei rapaci nello scenario del Parco dei Calanchi. Abbiamo dato anche attenzione allo sport, con l’evento Notte Disco Fitness in programma il 30 luglio: dopo le belle esperienze vissute nelle scorse settimane con la Giornata dello Sport che si è tenuta ai campi da tennis e Montenero in Vela, dedicata alla nautica e agli sport acquatici, ci sembrava giusto proseguire questo percorso con un evento dedicato ai giovani, alla salute, al benessere, alla musica e all’aria aperta. Per quanto riguarda il cinema, sarà proposto un omaggio a Elio Germano in cinque serate, all’interno della rassegna E…state al Cinema. Siamo molto lieti di poter ospitare inoltre una mostra fotografica di particolare pregio, intitolata 136 Identità Molise, di Franco Cappellari, già esposta con notevole successo presso l’ex Gil di Campobasso, grazie alla disponibilità della Fondazione Molise Cultura. Ringrazio fin da ora la Pro Loco Frentana per la collaborazione, oltre a tutte le associazioni e i privati che hanno voluto proporre le iniziative contenute nel nostro cartellone estivo. Informo infine che sul manifesto, le locandine e le brochure, è presente un QR-Code, attraverso il quale è sempre possibile consultare e scaricare sui propri dispositivi il file contenente l’elenco di tutti gli eventi dell’Estate Montenerese 2021. Ringrazio il sindaco Simona Contucci e tutti i colleghi della maggioranza per avermi dato fiducia in questa prima esperienza da amministratrice del nostro Comune, con la speranza che questa Estate possa regalare momenti di distensione e di ricarica delle energie fisiche e mentali per affrontare il resto dell’anno. Buona Estate a tutti e vi aspettiamo a Montenero di Bisaccia”.