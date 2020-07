Estate, la rivincita del Molise. In arrivo il doppio dei turisti

Più di 13milioni di persone che si sono messe in viaggio alla volta delle mete delle vacanze con un calo, però, del 23% rispetto allo scorso anno e, allo stesso tempo, la rivincita di piccole realtà come il Molise che ha raddoppiato il numero di turisti. E’ quanto viene fuori dall’ultima analisi di Coldiretti/Ixè che ha stilato la classifica delle mete più gettonate per le vacanze del primo fine settimana di luglio che ha fatto registrare il bollino rosso in termini di partenze e presenze Dei 24 milioni di persone che si muoveranno quest’estate (una persona su due non andrà in vacanza), l’86% rimarrà in Italia e solo il 4,8% andrà all’estero, contro il 26% del 2019. Perché se l’emergenza sanitaria non ha frenato del tutto il desiderio di vacanza, ha però modificato la scelta delle mete. Tra le mete più gettonate c’è la Sicilia, pronta ad ospitare quasi 3milioni di turisti ma anche il Molise si colloca in buona posizione. Dopo il premio ottenuto dal New York Times che lo ha collocato al 37esimo posto tra le 52 mete da visitare nel 2020, raddoppia, addirittura, il numero di turisti. È la rivincita della regione con il record negativo in tutte le classifiche sul turismo e che, mediamente, come rileva l’Istat, conta solo 450 mila presenze l’anno (e l’8% di stranieri).