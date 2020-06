Estate in retromarcia: niente stranieri ma i termolesi scelgono i residence

Il Covid “miete vittime” tra i balneatori, Aloha e Giorgione non riapriranno i battenti

Le richieste di preventivi ci sono, certo non come quelle “di un tempo”, ma la voglia di prendersi una pausa da questa emergenza c’è. Ce lo hanno confermato i proprietari di resort e case al mare del lungomare nord di Termoli. Dal Residence Colombo, al Martur, fino a Dimore di Mare. Ci si prepara a riaprire ed in totale sicurezza. «Stanno continuando ad arrivare richieste di preventivi dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dalla Campania e da altre zone d’Italia -ci hanno spiegato dal “Martur”- e abbiamo già riconferme dai clienti fissi. Purtroppo nel nostro caso abbiamo già perso quella grande fetta di lavoro che ci veniva offerta da comunioni e matrimoni. E’ ancora prematuro capire come andrà questa stagione». Anche per il “Residence Colombo” la situazione è generalmente la stessa. «Abbiamo avuto un momento in cui anche la richiesta di preventivi si era bloccata ma fortunatamente ora sembra essere ripartita. La gente è ancora titubante sul prenotare definitivamente. Fortunatamente quelli che avevano prenotato per agosto non hanno disdetto». Con “Dimore di mare” invece, abbiamo affrontato una questione insolita. «Per la prima volta da quando siamo aperti abbiamo avuto già molte richieste da parte delle stesse famiglie termolesi che ci hanno chiesto di venire a trascorrere direttamente sul mare da una a due settimane». Sono infatti molti i termolesi che stanno optando per questa “vacanza”, soprattutto le famiglie con bambini. «Applichiamo a queste famiglie degli sconti soprattutto se il soggiorno dura più settimane ma comunque ci siamo sentiti di non consigliare agosto, il mese che ovviamente costa di più», ci ha spiegato il titolare. Per quel che riguarda invece le altre prenotazioni ci ha spiegato: «Abbiamo perso il 50 per cento e soprattutto non vi è nemmeno l’ombra degli stranieri». Intanto per gli stabilimenti balneari la situazione è talmente difficile che alcuni hanno deciso di rimanere chiusi e non aprire per la stagione in corso. Un paio di balneatori hanno infatti optato per questa scelta non senza grande dispiacere. Non ci sono i presupposti giusti per aprire per via di un rischio troppo alto. Dunque il lido Aloha sul lungomare nord e l’Oasi per quello sud rimarranno chiusi.