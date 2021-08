Estate in Molise: non solo mare. Ecco i luoghi più belli da raggiungere in auto

Trascorrere l’estate in Molise non significa semplicemente godersi giornate di relax e divertimento in spiaggia. Questa è infatti una regione che ha moltissimo da offrire, anche per coloro che non amano troppo il mare o semplicemente preferiscono vedere anche qualcosa di differente nel corso del proprio soggiorno. Naturalmente, per assaporare tutte le meraviglie del Molise e scoprirne i luoghi più nascosti e suggestivi è necessario avere l’auto a disposizione perché sarebbe difficile arrivare nelle varie destinazioni con i mezzi pubblici. A tal proposito, vale la pena fare qualche piccola precisazione sulla condizione delle strade in Molise e vedere quali sono i consigli per evitare spiacevoli imprevisti.

La sicurezza prima di tutto: i controlli da fare all’auto prima di partire

Se la vostra intenzione è quella di partire con l’auto e andare in vacanza in Molise, vi consigliamo di preoccuparvi delle condizioni del vostro veicolo, specialmente se una volta arrivati a destinazione volete approfittarne per andare a scoprire i luoghi più incantevoli della regione. La sicurezza infatti deve sempre venire prima di tutto ed è consigliabile effettuare il tagliando auto per scansare qualsiasi pericolo. Non è raro infatti che mentre ci si trova in vacanza il proprio veicolo abbia qualche problema e non è certo divertente se questo accade.

Considerate che le strade del Molise sono piuttosto curate, ma se ci si inoltra su quelle secondarie o sui sentieri in altura lontani dalla costa è meglio avere un veicolo pronto e privo di qualsivoglia problema.

I luoghi più suggestivi del Molise da visitare in estate

Vediamo adesso quali sono i luoghi più suggestivi del Molise che vale la pena andare a visitare nella stagione estiva, per concedersi una pausa dal mare e dalle temperature più torride.

Cerro al Volturno

In provincia d’Isernia, ad una ventina di chilometri dal confine con l’Abruzzo, sorge Cerro al Volturno: piccolo borgo del Molise che merita assolutamente una visita. Lo si nota da lontano perché arroccato su un’altura che domina le valli circostanti ed è impossibile non lasciarsi incuriosire da questo paesino. Il nome deriva dal fatto che Cerro al Volturno si trova immerso in un territorio ricco di boschi di querce e in particolare di cerri. Cosa vedere in questo piccolo borgo? Sicuramente il castello che lo domina dall’alto e lo splendido panorama.

Lago di Castel San Vincenzo

Nelle vicinanze di Cerro al Volturno è possibile trovare un bellissimo lago che seppur sia artificiale è decisamente di grande impatto scenografico e nel periodo estivo merita di essere visitato perché ci si può rilassare al fresco sotto l’ombra di un albero. Il lago di Castel San Vincenzo contrasta con la natura che lo circonda per via del colore delle sue acque: davvero da cartolina!

Il piccolo borgo di Oratino

Se volete fuggire alla calura estiva, vi consigliamo di andare a vedere anche il bellissimo borgo di Oratino, che si trova ad 800 metri di altezza ed è arroccato su una rupe. La strada per arrivarci non è proprio bellissima perché in salita e piena di tornanti, ma vale assolutamente la pena percorrerla! Il borgo, tra i più belli d’Italia, è ricco di fiori e curatissimo in ogni dettaglio.