Estate in Molise: dopo gli eremi, ora tocca alle cascate

E’ stato appena scritto di attrattive particolari ed uniche del Molise, gli eremi appunto. Raggiungerli nelle calde giornate estive rappresentano il massimo per fedeli ed appassionati della natura, nonché di personaggi storici non comuni. In precedente articolo tra i tanti ne sono stati segnalati due, entrambi da raggiungere e visitare sia per ricordare coloro che ne hanno fatto la storia socio/religiosa e sia per apprezzare con vista e polmoni i freschi e verdeggianti luoghi montani per raggiungerli. Esattamente si è detto dell’Eremo di S. Amico a Montedimezzo di San Pietro Avellana, luogo assolutamente imperdibile per storia e natura, e dell’Eremo di S. Michele a Foce lungo la parete verticale del monte omonimo in territorio di Castel S. Vincenzo, per raggiungere il quale tocca procedere in fila indiana lungo lo strettissimo sentiero sterrato che vi accede. Altra proposta estiva quest’oggi sempre in Molise ed ancora per gli amanti della natura : le cascate, presenti in numero consistente in territorio regionale. Anche in questo caso è necessario una scelta, per cui si segnalano per suggestione, caratteristiche ed attrattive naturalistiche tre cascate in particolare in ambito regionale : la Cascata del Volturno in territorio di Castel San Vincenzo, la Cascata di S. Nicola a Guardiaregia e la Cascata Rio a Roccamandolfi. Ce ne sono tant’altre dalle nostre parti, in totale si contano ben 15 cascate in Molise, ma in questa sede soffermiamoci sulle tre appena citate. Per farlo, e dare meglio l’idea di siffatta ricchezza naturale ed ambientale della nostra regione, si preferisce dare spazio alle immagini delle tre cascate in tema, ossia della Cascata del Volturno, della Cascata San Nicola e della Cascata Rio. Click fotografici che esprimono appieno la magnificenza del territorio molisano e lo fanno meglio di mille parole. Ed allora ammiriamo e gustiamo di seguito quanto la sempre prodiga natura distribuisce a piene mani, contando sul rispetto, l’educazione e la correttezza umana perché non si alteri siffatto inestimabile patrimonio ambientale rappresentato appunto dalle cascate in Molise. Pensate d’incamminarvi per raggiungerle ? Innanzitutto prudenza e mai andare da soli, bensì in compagnia di esperti della zona e che ben conoscono il territorio. Quindi scarpe, berretto, bastone ed abbigliamento adatto, nonché cellulare in tasca, oltre ad una/due borracce d’acqua al seguito, una frutta ed una colazione frugale per ritemprare corpo e mente dopo una salutare sudata/scarpinata. Dimenticavamo … buon divertimento col bel Molise che esiste magnificamente! T.A.

Immagine di copertina: Cascate del Rio (Roccamandolfi), foto Nico Barbiero