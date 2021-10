Estate, è ufficiale l’addio. In arrivo freddo e pioggia record nei prossimi due giorni

Freddo, calo delle temperature e precipitazioni in aumento. Il caldo dei giorni scorsi è destinato a diventare solo un lontano, lontanissimo ricordo in Molise. Ad annunciare il drastico peggioramento del quadro meteorologico è stato Gianfranco Spensieri. La zona più colpita dovrebbe essere Trivento e Castelmauro dove potrebbero cadere nell’arco di due giorni circa 140 mm di cui 100 in 24h. “Per altro – afferma Spensieri – va rimarcata ancora una volta, che la precipitazione attesa non va analizzata secondo il mero dato numerico, bensì gli effetti sul territorio possono essere diversi a seconda di numerose variabili: tempo nel quale cadono, zona nella quale si verificano, ecc ecc”.