Estate, boom di turisti. “Ma sono mancati gli eventi”. Il bilancio dei balneatori (VIDEO)

Il boom di turisti c’è stato. Lo si è percepito passeggiando sul lungomare o guardando gli stabilimenti balneari che hanno lavorato a pieno regime per almeno due mesi. “Dispiace, però, che sia mancata una programmazione estiva di eventi che potesse fare da corollario alle vacanze di chi ha scelto il Molise. Anche perché nei Comuni limitrofi, con le giuste misure di sicurezza dovute al Covid, gli eventi ci sono stati”. A parlare e tirare le somme dell’estate 2021 che si è appena conclusa è stato Domenico Venditti, presidente del Sib, il sindacato dei balneari del Molise che parla di “un’estate sicuramente sopra le aspettative. Nel complesso il dato è assolutamente positivo – afferma Venditti – il Molise è stato sold out sia per gli stabilimenti che in generale per il settore turistico. E’ stata un’estate più lunga di quella dell’anno scorso. Sulla carta si è iniziato sempre il 1 giugno fino alla metà di settembre ma quest’anno siamo partiti con le prenotazioni molto prima. L’anno scorso, causa Covid, in molti avevano ritardato le prenotazioni e quindi avevamo visto i primi arrivi verso la metà di luglio. Quest’anno abbiamo iniziato a lavorare già ai primi di maggio almeno nel fine settimana”. Altra nota positiva l’arrivo dei turisti anche dall’estero “mentre lo scorso anno con le frontiere chiuse avevamo lavorato solo con i turisti Italiani. C’è da dire, in ogni caso, che il Covid è stato positivo per il Molise perché ha permesso alla nostra regione di essere conosciuta e apprezzata anche dai turisti italiani che prima, invece, andavano all’estero per le vacanze”.

EVENTI ESTIVI, QUESTI SCONOSCIUTI

La nota stonata, però, sono sicuramente gli eventi dell’Estate Termolese che, praticamente, non ci sono stati. Ad eccezione delle iniziative dei privati (leggasi Termoli Jazz Festival, gli spettacoli organizzati dall’Avis come quello di Katia Ricciarelli ed altri sempre collegati ad associazioni e privati), dall’amministrazione comunale poco impulso. A sottolinearlo è stato lo stesso Venditti. “E’ stata una Estate Termolese sicuramente non degna per una città come Termoli che è la città capofila della costa. Non ci sono stati eventi e dispiace perché i Comuni limitrofi, con le giuste misure di sicurezza, hanno comunque organizzato le manifestazioni”. A mancare all’appello sicuramente i grandi eventi come i fuochi e il concerto di San Basso, l’incendio del Castello e la Sagra del Pesce, ma anche quelli più piccoli che erano significativi dell’estate termolese. “Il turista che arriva a Termoli – fa notare Venditti – non è solo alla ricerca del mare durante la mattina ma anche di altri eventi collaterali che gli facciano vivere la città. Il turista vorrebbe venire sul lungomare sia la mattina che la sera ma ad eccezione di poche attività che sono rimaste aperte anche di sera da parte dell’amministrazione non c’è stato proprio nulla”.