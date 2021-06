Estate alle porte, consegnata la Bandiera Blu e svelata l’app “Vivi Campomarino”

E’ stata presentata questa mattina, 5 giugno, la stagione turistica di Campomarino. Sotto la lente non solo la consegna della Bandiera Blu ma anche le tante novità in ambito turistico che sono state presentate dal sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri, dall’assessore regionale Vincenzo Cotugno. La Bandiera Blu rappresenta il fiore all’occhiello per Campomarino che è l’unico paese di tutto il Basso Molise ad averla conseguita dopo che da anni manca da Termoli. Sotto la lente anche il concetto di riviera che sarà al centro anche degli Europei di calcio che inizieranno la settimana prossima, con spot nelle stazioni più importanti e sull’asse autostradale. L’assessore D’Egidio che ha sottolineato la scelta di una piena digitalizzazione attraverso l’app “Vivi Campomarino” che permetterà ai turisti di scoprire il paese bassomolisano. Sempre in maniera digitale sarà possibile prenotare i libri alla biblioteca Kodra, di cui è stato anche presentato il nuovo logo.