Estate ai nastri di partenza, «Ma il porto è ancora nel degrado»

REDAZIONE TERMOLI

Da un lato i rifiuti che campeggiano quasi tutti i giorni nell’area sotto la Scala a Chiocciola e sulle banchine e che solo l’opera di pulizia delle associazioni Fai Cisl e Friday For Future ha permesso di eliminare almeno temporaneamente. Dall’altro lato i problemi atavici di quello che dovrebbe essere lo scalo più importante della regione ma che, invece, si trova in uno stato di degrado e abbandono. A iniziare dalla strada che conduce all’imbarco per le Tremiti crollata più di un anno fa e ancora impercorribile. In quel punto la forza delle acque aveva praticamente eroso la banchina tanto che, come racconta più di qualcuno, «quando ci sono le onde in alcuni punti puoi sentire il rumore del mare sotto il cemento». Per non parlare della difficoltà di cui si lamentano tutti i giorni gli operatori portuali di fare una raccolta differenziata che sia degna di questo nome. «Non sappiamo dove conferire i rifiuti – afferma più di qualcuno – e quando tira vento qui vanno volando le buste dell’immondizia». Problemi che sono stati sottolineati anche dal segretario della Fai Cisl Abruzzo Molise, Raffaele De Simone che è stata impegnata ieri mattina nella campagna per ripulire il porto di Termoli. «L’appello alle istituzioni – ha affermato De Simone – è di trovare delle soluzioni congrue al fine di rivalutare il porto di Termoli che rappresenta il biglietto da visita della nostra città. Tra non meno di 15-20 giorni inizierà il flusso di turisti verso le Tremiti e non è giusto presentare un porto in queste condizioni». Di qui l’appello e l’elenco dei problemi e delle cose che non vanno proprio: «servono interventi urgenti, politiche nel rispetto dell’ambiente, serve mettere in condizione gli stessi pescatori, gli armatori e le imprese di sapere dove poter gettare i rifiuti che producono, servono misure di salvaguardia e l’appello che rivolgo alle istituzioni – ha proseguito De Simone – è quello di trovare i giusti equilibri affinché si rispetti l’ambiente sotto tutte le sue forme e in particolare il porto di Termoli che oggi non è proprio un bel vedere». De Simone, però, lancia un appello anche ai cittadini: «salvaguardiamo l’ambiente e il territorio. Sono sufficienti delle piccole accortezze come quella di non buttare i rifiuti o i mozziconi di sigaretta a terra ma negli appositi contenitori e alle istituzioni di adottare tutte le misure per mettere tutti nelle condizioni di rispettare al meglio l’ambiente».