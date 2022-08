Estate a Fossalto: il calendario dei prossimi appuntamenti organizzati dalla Pro Loco “Eugenio Cirese”

Continuano gli appuntamenti che stanno caratterizzando l’estate di Fossalto. In calendario diverse manifestazioni anche per il mese di agosto. Un ricco cartellone di eventi e spettacoli di vario genere per tutte le età e per tutti i gusti che da ora a fine settembre vedrà una comunità sempre viva e impegnata su più fronti.

I prossimi appuntamenti portano la “firma” della Pro Loco Eugenio Cirese. Si parte il 6 agosto, alle ore 18.00 (in Piazza Domenico Carosone), con la “Festa dei bambini”: in programma teatro dei burattini e a seguire animazione e giochi. La serata si concluderà (sempre in piazza Carosone) con “Musica live e… Fritto & Bollicine”.

L’11 agosto invece, sempre in Piazza Carosone, in programma una serata rock (con inizio alle 21.30) con brani degli anni ’70 e ’80. Un calendario ricco di eventi in grado di far trascorrere piacevoli e interessanti serate di cultura, animazione per i più piccini e musica di qualità.