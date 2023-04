Estate 2023: i primi appuntamenti tra comicità e musica al Teatro Verde

L’estate 2023 è vicina e a Termoli si iniziano a delineare quelli che saranno gli appuntamenti estivi in attesa dell’uscita del cartellone ufficiale degli eventi. Diversi gli appuntamenti attualmente già in programma per il mese di agosto al Teatro Verde di Termoli con prevendite già disponibili. Domenica 6 agosto alle 21 appuntamento con ‘Omaggio a Morricone – musiche da oscar’. Il 7 agosto ci sarà Filippo Caccamo con ‘Tel chi Filippo!’. Si prosegue l’11 agosto con ‘Giulietta e Romeo – Balletto di Roma’. Il 12 agosto appuntamento con lo spettacolo omaggio a Raffaella Carrà ‘Raffaella’. Il 13 agosto risate assicurate con Max Angioni ‘Miracolato’. I biglietti sono disponibili su Ticketone.