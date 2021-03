Estate 2021, partenza in salita. Venditti: “Dopo un anno non ce lo aspettavamo”

La sensazione è che “ad un anno di distanza ci ritroviamo nella stessa identica condizione dell’anno scorso. Certo adesso abbiamo più esperienza anche organizzativa ma nessuno si aspettava di essere punto e accapo”. Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno in una situazione che rischia nuovamente di creare difficoltà al comparto dei balneatori Domenico Venditti, presidente del Sib Molise, uno dei sindacati dei balneatori. Sotto la lente la stagione estiva 2021 che si preannuncia a base di attese e di limitazioni. Al pari di quello accaduto nel 2020, anche quest’anno per i balneatori (così come per altre categorie lavorative) salterà la Pasquetta e, assieme ad essa, anche la possibilità di iniziare ad aprire gli stabilimenti balneari per i primi fine settimana di svago e divertimento. Tutto congelato al momento in attesa delle decisioni del Governo nazionale dopo che già 12 mesi fa i proprietari degli stabilimenti balneari erano stati costretti ad una “corsa contro il tempo” per cercare di pulire la spiaggia e preparare gli stabilimenti in vista dei primi fine settimana di giugno. “Siamo quasi nella stessa situazione – afferma ancora Venditti – la differenza è che con un anno di esperienza alle spalle sappiamo organizzarci e anche i clienti possono sapere con anticipo quello che si potrà e non potrà fare”. La sensazione, ovviamente, è che si tratti di una nuova corsa contro il tempo mentre i balneatori hanno già effettuato un primo incontro con il nuovo comandate della Capitaneria di Porto di Termoli “con il quale abbiamo discusso delle procedure per iniziare a preparare la stagione 2021 e anche qualche dettaglio riguardo la prossima estate che, quasi sicuramente, sarà con le stesse modalità di sicurezza dello scorso anno”.