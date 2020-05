Estate 2020, si potrà partire per le Tremiti o la Croazia?

L’unica certezza su questa stagione estiva è che non sarà uguale a quelle passate. Lo sanno bene gli operatori del settore turistico come Domenico Guidotti, Ceo della Guidotti Ships. “Nonostante tutto” Domenico e il suo staff hanno lavorato alacremente anche durante i mesi più duri della pandemia per permettere gli spostamenti non solo verso le Isole Tremiti ma anche verso la Croazia. Con la massima attenzione e sicurezza hanno continuato con la manutenzione ordinaria in modo da poter ripartire fin da subito ed evitare di compromettere l’imminente stagione. Un lavoro che però non ha ancora visto l’aiuto concreto da parte del Governo. «Solo il sacrificio di noi tutti, della nostra famiglia e dei nostri collaboratori», ha affermato Domenico. Ma venendo al dunque, indicativamente dall’11 giugno prenderanno il via gli spostamenti da Termoli verso le Isole Tremiti ed andranno avanti fino all’11 settembre circa. Da quest’ultima data partiranno invece i collegamenti con la Croazia. Sia l’Italia che la Croazia, da quanto ci ha spiegato Guidotti, stanno lavorando a tutte le soluzioni possibili per poter permettere gli spostamenti. «Siamo fiduciosi che la Croazia riapra al turismo italiano. Ovviamente una partenza lenta». Intanto questa mattina al porto di Termoli si è proceduto con le prove per la messa in moto dei motori e, cosa fondamentale, si sta lavorando per far viaggiare i turisti in totale sicurezza mettendo in campo tutte le protezioni disponibili. «Stiamo separando i sedili. I 330 posti verranno dimezzati a 150. Ci sarà una macchinario per la sanificazione, stiamo lavorando per la separazione ingresso-uscita. Stiamo anche studiando una separazione tra sedili come dovrebbe avvenire per gli aerei. Insomma stiamo facendo di tutto per tutelare il turista che non deve avere timore di andare in vacanza».

IN ALTO L’INTERVISTA A DOMENICO GUIDOTTI