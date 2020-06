Estate 2020, obiettivo sicurezza. Bagnini a lezione di defibrillatore

Obiettivo sicurezza a Termoli dove, dopo l’ordinanza del 2020 che impone la presenza dei defibrillatori all’interno delle strutture, i balneatori del Sib Molise hanno organizzato un corso di formazione proprio sull’utilizzo di un dispositivo tanto indispensabile quanto poco “conosciuto”. Il corso si è tenuto presso il lido Lampara di Termoli e ha visto la partecipazione non solo dei proprietari degli stabilimenti balneari ma anche di tutti i bagnini che presteranno il proprio servizio presso le spiagge termolesi. «L’obiettivo è quello di formare i bagnini che non erano muniti del corso per utilizzarlo – ha affermato Domenico Venditti presidente del Sib Molise – e anche gli stessi operatori che sono sempre presenti all’interno delle strutture nell’ottica di offrire un servizio migliore ai clienti e ai turisti e tutlare la vita umana visto che i presidi sono aperti 6 mesi l’anno. Perché per noi la sicurezza viene al primo posto».

