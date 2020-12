“Essere da sempre al servizio della comunità”, l’impegno del Lions Club di Campobasso

Mattinata di Service per il Lions Club Campobasso, impegnato per il Concorso Internazionale Lions Un Poster per la Pace 2019/2020, per il Service della Zona B “Dona un Tablet ad un nonno”

e per la prosecuzione del Service della Zona B “Regalo Sospeso”. Il primo appuntamento si è svolto presso i plessi scolastici dell’IC Montini, dove il Lions Club Campobasso, con il Presidente Stefano Maggiani, il Vice Presidente Eugenio Astore, il Cerimoniere Raffaella Petti e il

GST, Alfredo Potito, ha premiato gli studenti delle Classi della Primaria partecipanti fuori concorso. “Grazie al grande lavoro svolto dal nostro Socio e Cerimoniere, Raffaella Petti, funzionario dell’USR Molise, in coordinamento con le Maestre dell’IC Leopoldo Montini, l’edizione 2019/2020 dello storico concorso internazionale del Lions Club International ha visto una importante partecipazione delle Scuole delle Medie e, addirittura, nel caso della Montini, delle Classi delle elementari.A causa dell’emergenza Covid ogni nostra attività ha subito ritardi e ridimensionamenti ma non abbiamo dimenticato nessuno, infatti, oggi siamo qui per consegnare a questi splendidi alunni il loro premio che consiste in una mascherina con stampato il disegno vincitore del Concorso per il Distretto 108 A, realizzato da Nike Menniti, studentessa della Scuola Secondaria della MONTINI. Essere qui in doppia veste, di Presidente del Lions Club Campobasso e di Presidente del Consiglio d’istituto, mi rende oltremodo emozionato e orgoglioso” Stefano Maggiani. Alla consegna dei premi è stata presente oltre alla DS facente funzione, Prof.ssa Anna Gloria Carlini, la storica DS Prof.ssa Agata Antonelli, con le Maestre impegnate in questa attività. Davvero meravigliosi gli elaborati di questi giovanissimi studenti che con i loro elaborati ci hanno indicato la strada della Pace.Successivamente, il Lions Club Campobasso si è recato presso la Casa di Riposo Pistilli dove, alla presenza della Presidente della Zona B, Ester Tanasso, ha incontrato Direttore, Dr. Mino Dentizzi, a cui ha consegnato il tablet al fine di consentire agli ospiti della struttura di comunicare anche visivamente con i loro parenti.In ultimo, la delegazione del Lions Club Campobasso, sempre con il Presidente della Zona B, Ester Tanasso, si è recato a Cercepiccola per la prosecuzione del Service di Zona “Regalo Sospeso” per donare ai ragazzi lì ospitati un Tablet e per porgere loro, nuovamente, i migliori auguri di Buone Feste. Nonostante il periodo consenta poche attività il Lions Club Campobasso è riuscito a mantenere il suo impegno di Servizio per la Comunità”.