Esposito (Fi): “La primavera grillina a Campobasso, da Città-giardino a Città-casino”

Il capogruppo di Forza Italia ha analizzato la gestione post-pandemia dell’amministrazione M5S: “A guardare in giro si coglie uno stato di abbandono e degrado. Il 19 giugno riavremo il nostro Corpus Domini ma, pur avendo a disposizione 250mila euro, resta tutto invariato”

“Il prossimo 19 giugno, Campobasso rivivrà il suo Corpus Domini e, malgrado siano trascorsi ben 2 anni dall’ultima edizione durante i quali si sarebbe potuto programmare e ideare iniziative di resilienza e ripartenza avendo anche a disposizione l’importante somma di quasi 250.000 euro (come dichiarato nel corso della Commissione Cultura lo scorso 16 maggio proprio dall’assessora alla Cultura, Felice), resta tutto invariato, nessuna novità di rilievo, anzi piuttosto idee in retrocessione. Ci si aspettava il colpo di scena dopo la riapertura e la ripartenza post Pandemia, ma quello che si prospetta all’orizzonte è il vuoto cosmico”. È l’analisi – amara – del consigliere, Domenico Esposito, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale sull’operato dell’amministrazione Gravina dopo la pandemia.

“Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza, durato oltre 2 anni e, con l’avvento della primavera, come un potente schiaffo in faccia, a Campobasso, e ai campobassani, ci si è ritrovati a vivere non più in una ‘Città Giardino’ – ha osservato con ironia l’esponente azzurro – ma in una ‘città casino’. L’asfalto è divenuto la panacea a tutte le esigenze di “decoro urbano”, con l’asfalto si sono fatti e rifatti i marciapiedi, con l’asfalto si sono rattoppate buche e fessure lungo le strade cittadine, a momenti con l’asfalto si rifanno anche fontane e parchi giochi”.

Durante la pandemia, “ai commercianti si è data la possibilità di allestire spazi all’esterno delle proprie attività, con la finalità di tenerle in vita, sopperendo alle restrizioni sanitarie che andavano a ridurre la capienza consentita ai locali all’interno; ma alla ripartenza – ha sottolineato Esposito – con un colpo di spugna, l’amministrazione grillina ha cancellato l’agevolazione, e anziché capire il disagio ed il sacrificio di resistere da parte dei commercianti, la Giunta Gravina ha deciso di reintrodurre e addirittura di aumentare il “dazio comunale” inerente le occupazioni di suolo pubblico”.

Ma ora che arriva l’estate, “sarebbe legittimo credere che la programmazione sia più attenta ed incisiva rispetto al rilancio della Città. Ma – ha chiosato l’esponente azzurro – a guardare in giro, si coglie un profondo stato di abbandono e degrado che coinvolge l’intera Città; dai vicoli del Centro storico, alla Via Matris ancora chiusa, al Castello Monforte mai così degradato ed abbandonato, per non parlare delle contrade, che sono state teatro di una passeggiata del sindaco durante i mesi di emergenza, dalla quale si è solo colto che nulla i gialli grillini riescono a fare. La collina di San Giovannello, poi, “a parere dell’assessore all’Ambiente, Cretella, per quanto riguarda l’alberatura che la ricopre ‘andrebbe rasa al suolo’”.

Per documentare tutto questo, “ho autoprodotto video/denuncia dello stato di degrado ed abbandono di zone significative ed importanti della nostra Città – ha rimarcato Esposito – dal ‘Terminal Bus’ alla ‘Collina di San Giovannello’, per non parlare di “Piazza Prefettura”, zona centralissima di Campobasso che urla la voglia di riscatto; ma nessun grillino è in ascolto. In Comune si naviga lungo il fiume dei luoghi comuni, senza alcuna innovazione e/o visione positiva per il futuro di Campobasso. Le erbacce che crescono ovunque, l’inconsistenza di una azione amministrativa che lascia zone della Città nel più totale degrado e abbandono, cantieri incompiuti, come quello di Corso Bucci, ritardi ed inefficienze che pregiudicano la vita dei commercianti, a posto fisso e ambulanti. Tutto rappresenta un chiaro scenario che racconta l’incapacità amministrativa che dilaga nella nostra Città”.

Per il capogruppo forzista, dunque, “oramai il dato è tratto, salvo cambiamenti in ragione delle prossime elezioni regionali, dove i Cinque Stelle, così come accaduto per la guida del Governo nazionale, comprendano di non essere capaci da soli, e lascino spazio di governo cittadino ad altre forze politiche, nulla potrà cambiare. Tutto ciò a conferma, che un conto è urlare nelle piazze, e tutt’altra cosa e amministrare nei Palazzi di governo”.