Esplosivo davanti ad un negozio, paura in pieno centro

L’episodio ai danni di un’attività commerciale nel centro storico: indagano Squadra Mobile e Squadra Volante. La soluzione potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza

Paura nella notte nel pieno centro di Campobasso. Intorno alle 2, di martedì 5 novembre, in via Roma è stata danneggiata la vetrina di un negozio d’abbigliamento che da poco aveva cambiato gestione e marchio. L’esplosione è stata abbastanza violenta tanto da danneggiare le vetrate di alcune abitazioni che si trovano nei paraggi. Paura anche tra i cittadini che abitano in zona e tra quelli che si trovavano nei pressi dell’accaduto in quel momento. L’attività commerciale “colpita” si trova all’inizio di via Roma, nei pressi di via Marconi, in pieno centro storico. Sull’inquietante episodio indagano Squadra Mobile e Squadra Volante. Al vaglio degli inquirenti ci sono più eventualità, anche se la pista più battuta sembrerebbe essere quella che porta all’atto intimidatorio. Inoltre, i rilievi della Polizia scientifica permetteranno di capire la natura dell’esplosivo e indirizzare le indagini verso piste più precise.

Non è escluso che la soluzione al “giallo” potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza.