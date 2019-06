Esplosione di Rocca di Papa, sono molisani i tre operai scappati

Sono molisani i tre operai che avrebbero bucato la conduttura di metano provocando il crollo di parte del Municipio di Rocca di Papa. Secondo alcune testimonianze, subito dopo l’episodio, se la sono data a gambe levate. Le scorse ore sono stati rintracciati vicino a Isernia.

I Carabinieri, secondo quanto riportato dal “Messaggero”, li hanno rintracciati tra Monte San Giovanni Campano, dove ha sede la società che li aveva ingaggiati per l’attività in oggetto, e la provincia di Isernia. I tre operai italiani sono stati prelevati dai Carabinieri ed ascoltati dal pm Giuseppe Travaglini presso le strutture dei Carabinieri della Compagnia di Frascati. Gli inquirenti indagano per disastro colposo, lesioni gravi e gravissime. Sequestrati i mezzi operativi. Quattro i feriti provocati dall’esplosione, tre adulti e una bambina di 5 anni che si trovava nell’asilo adiacente alla struttura. Le loro condizioni sono molto serie.