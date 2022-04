Esplode la festa al “Cannarsa”. Termoli Calcio vola in Serie D

La vittoria netta del Termoli contro la Cliternina per 4 a 0 e il pareggio di Isernia e Agnone hanno decretato la vittoria matematica del campionato da parte del Termoli Calcio

Esplode la festa allo stadio Gino Cannarsa di Termoli. Un tripudio di colori giallorossi saluta quella che è stata l’impresa di una squadra formata da giovanissimi che grazie alla preziosissima spinta del presidente Flaviano Montaquila è riuscita a riportare la città in serie D.

Una vittoria netta quella di oggi contro la Cliternina finita per 4 a 0 che unita al pareggio dell’Isernia e dell’Agnone ha decretato la vittoria matematica del campionato da parte del Termoli Calcio e la promozione in serie D. Termoli che nella giornata di oggi, domenica 24 aprile, è subito andata in vantaggio di 3 goal già dal primo tempo con le reti di Lorusso e doppietta di Carnevale. Al secondo tempo è stato il goal di Carnicelli a sancire il risultato finale

Dalla Curva Marco Guida la festa si è estesa a tutto lo stadio. Erano 7 anni che il Termoli Calcio mancava dal campionato Dilettantistico. Un plauso enorme va all’intera società per lo straordinario lavoro fatto sia in campo che fuori.