Esplode la festa a Termoli con Sangiovanni e l’RDS Summer Festival

Da tutto il Molise e non solo hanno affollato il parco comunale di Termoli per non perdersi uno degli eventi di punta dell’estate italiana: stiamo parlando dell’Rds Summer Festival che ieri, venerdì 22 luglio, è sbarcato nella città adriatica per la prima tappa.

Grande musica e tanto divertimento nella prima delle tre giornate che ha visto il parco di Termoli rivivere tra aree food & beverage, lounge con amache per rilassarsi e mega altalene dove scattarsi un selfie. Tanta l’attesa per l’ospite della serata, Sangiovanni, l’idolo dei più giovani, che ha infiammato il pubblico con tutte le sue hits.

La carovana che diffonde il ritmo dell’estate resterà a Termoli anche nei prossimi due giorni con gli attesissimi Rocco Hunt e RAF per il 23 luglio e Gabbani il 24 luglio.

Durante le rimanenti giornate il divertimento si sposta nel beach village allestito sul lungomare nord di Termoli sulla spiaggia libera adiacente il lido Le Dune.