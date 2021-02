Esplode caldaia a legna, 27enne gravemente ferita: ricoverata in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, 14 febbraio, una caldaia alimentata a legna è esplosa danneggiando strutturalmente una abitazione mono piano, tale da renderla inagibile, e provocando gravi ustioni ad unadonna di 27 anni. Sul posto i Vigili del Fuoco di Agnone (IS) per la messa in sicurezza dell’abitazione, i Carabinieri per quanto di competenza e il personale del 118 che ha trasportato la donna presente al momento dello scoppio, all’Ospedale di Isernia e personale del Comune di Agnone.

