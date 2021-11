Esperienza di lavoro in Spagna per 12 studenti del Fermi-Mattei di Isernia (foto)

Tirocinio di 30 giorni in Andalusia: metteranno in campo le loro competenze di Informatica, Elettronica ed Elettrotecnica, Turismo, Amministrazione, Finanza e Marketing.

Crearsi concrete opportunità di lavoro nel mercato europeo, sperimentando direttamente sul campo le competenze acquisite in aula. Potenziare la conoscenza delle lingue straniere. Sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea attraverso il confronto e la condivisione con altre culture.

Con questo spirito 12 studenti dell’Isis Fermi-Mattei di Isernia sono partiti alla volta della Spagna: per un mese lavoreranno in aziende ed enti di Lora del Rio, centro dell’Andalusia di 19mila abitanti, a circa 50 chilometri da Siviglia.

Un P.T.C.O. (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, già alternanza scuola-lavoro) davvero interessante quello che ha per protagonisti i ragazzi dell’istituto di istruzione superiore isernino. È diventato realtà grazie al Progetto Erasmus PROMOL 2K19. Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+, è stato promosso dalla Regione Molise.

Accompagnati dai docenti Antonella Tombolini e Pasqualino D’Aloise, i 12 studenti selezionati sono partiti l’altro giorno dall’aeroporto di Napoli Capodichino. All’imbarco c’era anche il dirigente scolastico Emilia Sacco. Ha voluto salutare di persona i ragazzi, invitandoli a dare il massimo in questa esperienza formativa che li proietta direttamente nel mondo del lavoro.

Gli studenti sono stati inseriti in realtà lavorative affini ai loro indirizzi di studio: Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica, Turismo, Amministrazione, Finanza e Marketing.

Il progetto, come accennato, prevede un tirocinio di PTCO di 30 giorni in aziende ed enti della città andalusa. Alessia Fioritoni e Antonio Notte stanno svolgendo il loro tirocinio alla biblioteca comunale di Lora del Rio.

Sergio Verdile è impegnato al dipartimento di elettronica del Comune. Michele Bisciotti, Amico Cenci e Valerio Marchionna stanno facendo tirocinio in un’impresa locale, specializzata nell’installazione elettronica e manutenzione informatica.

Jennifer Orrino si trova nell’ufficio contabile del Municipio. Mentre Riccardo Varone, Antonio Zampilli e Islam Berisha ogni giorno vanno a lavorare all’ufficio di digitalizzazione dell’Archivio comunale e libri antichi.

Davide De Lucia e Alberto Cifelli si stanno occupando della configurazione di pc e dell’installazione della fibra ottica in una rete tv locale, la Telecable Andalusia.

Per loro si tratta senza dubbio di un’esperienza formativa, di lavoro e di vita davvero significativa. Un tirocinio che rende i ragazzi realmente consapevoli delle sfide che si troveranno ad affrontare al termine del loro percorso di studio. In effetti il progetto promosso dalla Regione Molise si pone tra i suoi obiettivi proprio quello di favorire ”l’acquisizione di competenze in modo da migliorare il loro sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo”.

Con questa iniziativa – accolta con grande entusiasmo dai ragazzi del Fermi-Mattei – l’obiettivo è stato centrato in pieno.

