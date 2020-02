Esperanto, una lingua per unire superando le barriere

Posta l’attenzione su lingua madre e dialetti per comunicare e conoscersi

Esperanto, una lingua che aiuta a superare barriere e divisioni espressive unendo popoli e mentalità. Se n’è parlato all’Oratorio Mons. Galardi di Venafro nel corso della Giornata della Lingua Madre (Internacia Tago de la Gepatra Linguo, titolo dell’appuntamento in esperanto) su iniziativa di Cif, I Venafrani per Venafro e Venus Verticordia, presenti numerosi interpreti, studiosi ed appassionati di esperanto, nonché gente di cultura in genere. Nella circostanza diversi sono stati i riferimenti allo scomparso Amerigo Iannacone, esperantista venafrano del quale sono stati letti ed approfonditi versi e concetti. Tra gl’interventi della giornata da segnalare quelli della prof.ssa Alba Galardi, che ha sottolineato l’importanza culturale, umana e sociale della lingua madre, di Giuseppe Valente, soffermatosi sull’esperanto e sulla ricchezza espressiva di tale linguaggio, dell’ex Colonnello dei CC. Filippo De Angelis, che ha letto propri versi in dialetto ciociaro ossia della terra di origine, e dello studioso Antonio De Cristofaro, che ha posto l’accento sulla ricchezza espressiva dell’esperanto quale collegamento tra etnie diverse. Dopodiché spazio ai presenti, soffermatisi su lavori letterari di vario genere e sui dialetti di diversi zone d’Italia, dalla Sicilia al Molise ect. Tra in tanti da segnalare gl’interventi dell’avv. Giuditta Di Cristinzi, di giovani studenti dell’obbligo, della poetessa Maria Giusti e della siciliana Vita che si è espressa col dialetto della propria terra di origine.

Tonino Atella